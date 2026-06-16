Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Hannover aktiviert Yokota-Option

von Fabian Ley - Quelle: hannover96.de
1 min.
Daisuke Yokota feiert ein Tor @Maxppp

Hannover 96 sichert sich vollen Zugriff auf Daisuke Yokota. Der Zweitligist hat die verankerte Kaufoption in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro gezogen und den bisherigen Leihspieler vom belgischen Erstligisten KAA Gent festverpflichtet. Der Flügelspieler ist nun bis 2029 gebunden. Ob Yokota tatsächlich weiter das 96-Trikot trägt, ist aber wohl offen. Hannover könnte den Japaner gewinnbringend verkaufen, Interessenten soll es auch aus der Bundesliga geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

96-Sportdirektor Ralf Becker erklärt: „Daisuke hat eine gute erste Saison im 96-Trikot gespielt und für die Mannschaft wichtige Tore erzielt. Deswegen war für uns sehr früh klar, dass wir die Option ziehen wollen, um ihn fest zu verpflichten. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler mit dieser hohen Qualität für uns gewinnen konnten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Jupiler Pro League
Hannover
Gent
Daisuke Yokota

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Hannover Logo Hannover 96
Gent Logo KAA Gent
Daisuke Yokota Daisuke Yokota
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert