Hannover aktiviert Yokota-Option

Hannover 96 sichert sich vollen Zugriff auf Daisuke Yokota. Der Zweitligist hat die verankerte Kaufoption in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro gezogen und den bisherigen Leihspieler vom belgischen Erstligisten KAA Gent festverpflichtet. Der Flügelspieler ist nun bis 2029 gebunden. Ob Yokota tatsächlich weiter das 96-Trikot trägt, ist aber wohl offen. Hannover könnte den Japaner gewinnbringend verkaufen, Interessenten soll es auch aus der Bundesliga geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝗞𝗮𝘂𝗳𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲𝘇𝗼𝗴𝗲𝗻 ✅



Nach einer Leihsaison hat Hannover 96 die Kaufoption bei Daisuke #Yokota gezogen und den 26-Jährigen fest von KAA Gent verpflichtet. 🤝#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/vWGgkw0hTe — Hannover 96 (@Hannover96) June 16, 2026

96-Sportdirektor Ralf Becker erklärt: „Daisuke hat eine gute erste Saison im 96-Trikot gespielt und für die Mannschaft wichtige Tore erzielt. Deswegen war für uns sehr früh klar, dass wir die Option ziehen wollen, um ihn fest zu verpflichten. Wir freuen uns, dass wir einen Spieler mit dieser hohen Qualität für uns gewinnen konnten.“