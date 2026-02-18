Medien: United fällt Sancho-Entscheidung

Die Wege zwischen Manchester United und Jadon Sancho werden sich im Sommer endgültig trennen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wird Manchester United die Option, den Vertrag des 25-Jährigen um ein weiteres Jahr zu verlängern, nicht ziehen. Der Engländer wird den Verein demzufolge nach Ablauf seines Arbeitspapiers ablösefrei verlassen.

Die Red Devils verzichten damit bewusst auf eine mögliche Ablöse für den Flügelspieler. Der englische Rekordmeister möchte nicht riskieren, das Gehalt des Offensivakteurs, das bei rund 230.000 Euro die Woche liegt, ein weiteres Jahr finanzieren zu müssen.

Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United gewechselt, wurde dort allerdings nie glücklich. Nach Leihstationen zurück zum BVB, zum FC Chelsea und aktuell zu Aston Villa befindet sich der Rechtsfuß weiterhin auf dem Abstellgleis. Bei den Villans konnte er die Erwartungen bisher ebenfalls nicht erfüllen und erzielte lediglich einen Treffer in 25 Pflichtspielen.

Borussia Dortmund wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einer Rückkehr des 23-fachen englischen Nationalspielers in Verbindung gebracht. Doch auch weitere Klubs zeigen Interesse am Flügelspieler: Neben den türkischen Spitzenklubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas soll auch Como 1907 den Dribbelkünstler auf dem Zettel haben.