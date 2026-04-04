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Serie A

De Bruyne lässt Napoli-Zukunft offen

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Kevin De Bruyne für Napoli im Einsatz @Maxppp

Wird Kevin De Bruyne (34) seine Karriere bei der SSC Neapel beenden? Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ kann der Spielmacher die Frage noch nicht beantworten: „Ich weiß nicht, ich denke jetzt nicht darüber nach. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich habe noch einen Vertrag und bin sehr glücklich in Neapel. Ich versuche, den Moment zu genießen. Ich denke, ich kann noch ein paar Jahre spielen, und wenn mein Körper mir sagt, dass Schluss ist, höre ich auf. Aber im Moment fühle ich mich gut.“

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Im vergangenen Sommer war De Bruyne nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei nach Italien gewechselt. Einen Großteil der laufenden Saison hatte der 117-fache belgische Nationalspieler mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, sodass er bislang auf lediglich 14 Napoli-Einsätze (sechs Scorerpunkte) kommt. In der Liga rangiert der amtierende Meister sieben Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand auf Platz drei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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