Schiri-Skandal in England | Löw ins Bernabéu?

Schiedsrichter-Skandal in der Premier League

In England braut sich ein Skandal zusammen. Der ehemalige Premier League-Schiedsrichter Mark Halsey hat via YouTube Informationen preisgegeben, die den britischen Fußballverband stark belasten. Laut Halsey erhalten die Schiedsrichter Boni, die sich nach der Anzahl der verteilten Gelben Karten richten. Der ‚Daily Mirror‘ greift die „sensationellen Behauptungen“ auf. Ein gefundenes Fressen für die Boulevardzeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Löw ein Kandidat bei Real?

Der im Sommer scheidende Bundestrainer Joachim Löw lernt derzeit Spanisch – Zinedine Zidane sitzt bei Real Madrid auf dem heißen Stuhl. Grund genug für die ‚Mundo Deportivo‘, wie auch für deutsche Medien, Löw als möglichen Nachfolger für den französischen Coach ins Spiel zu bringen. Die Königlichen sollen bereits nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2014 Interesse am mittlerweile 61-Jährigen bekundet haben. Derweil hält der französische Sender ‚Téléfoot‘ dagegen: Zizou plane, seinen bis 2022 gültigen Kontrakt in der spanischen Hauptstadt zu erfüllen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist sicherlich noch nicht gesprochen.

Juve: Für Pirlo wird es eng

Geht es nach der ‚Tuttosport‘, darf sich Andrea Pirlo „keine Fehler mehr erlauben.“ Laut dem italienischen Fachblatt ist Juventus Turins Cheftrainer nach dem gestrigen 0:1 in der Liga gegen Benevento Calcio „in Gefahr.“ Tatsächlich droht der italienische Serienmeister die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Während der Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand mittlerweile zehn Punkte beträgt, ist der Vorsprung auf den Tabellenfünften (SSC Neapel) auf zwei Zähler geschmolzen. Zudem schieden die Bianconeri jüngst im Achtelfinale der Königsklasse überraschend gegen den FC Porto aus.