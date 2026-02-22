Trainersuche: Favoritensterben bei ManUnited

Anfang des Jahres hatte Manchester United die Reißleine gezogen und Coach Rúben Amorim vor die Tür gesetzt. Der ehemalige Spitzenklub drohte auch in dieser Spielzeit wieder die internationalen Plätze zu verpassen. Nach einigem Hin und Her wurde als Interimslösung Ex-Profi Michael Carrick vorgestellt. Dieser sollte jedoch eigentlich nur bis zum Sommer überbrücken.

Intern werden seitdem viele Namen für eine dauerhafte Lösung diskutiert. Gesucht wird ein Mann, der den Red Devils wieder zu altem Glanz verhelfen kann. Auf der Shortlist stehen einige absolute Toptrainer, aufstrebende Newcomer im Top-Bereich und einige Außenseiter. Doch nach und nach scheinen die Optionen für United wegzubrechen.

Toptrainer entscheiden sich anders

Im Topsegment schielte der englische Rekordmeister auf Luis Enrique, der sich jedoch erst am Wochenende erneut klar zu Paris St. Germain bekannt hat. Thomas Tuchel verlängerte kürzlich seinen Kontrakt mit dem englischen Fußballverband bis zur Europameisterschaft 2028. Carlo Ancelotti steht gar vor einer Ausweitung seines Vertrags in Brasilien bis 2030. Mauricio Pochettino (aktuell USA) scheint dem Vernehmen nach eher zu einer Rückkehr zu Tottenham Hotspur zu tendieren, wo aktuell Igor Tudor als Interimslösung fungiert.

Laut der ‚Sun‘ geht das Favoritensterben auf der Trainerwunschliste jedoch auch im Regalfach darunter weiter. „Roberto De Zerbis Ansehen hat durch seine Entlassung in Marseille und deren Nebengeräusche einen schweren Schlag erlitten“, so die Boulevardzeitung. Intern spiele er bei United keine große Rolle mehr. Ähnliches gelte auch für Oliver Glasner, einen der aufstrebenden Sterne am Trainerhimmel.

Dieser steht bei Crystal Palace vor dem Aus und irritiert mit seinen Aussagen auf den vergangenen Pressekonferenzen. Zudem spiele er „die gleiche 3-4-3-Formation, die unter Rúben Amorim umstritten war“. Auch Niko Kovac wurde in den vergangenen Wochen beobachtet. Doch dieser festigt aktuell durch den sportlichen Erfolg sein Standing bei Borussia Dortmund und ist fest in die Planungen für die kommende Spielzeit eingebunden.

Beste Lösung bereits vor Ort?

Was bleibt? Laut übereinstimmenden englischen Medienberichten ist Carrick mittlerweile ein ganz heißer Kandidat für seine eigene Nachfolge. „Der 44-Jährige hat mit seinem umfassenden Fokus auf alle Bereiche des Vereins die Führungskräfte beeindruckt. United schätzt Carrick für sein ruhiges Auftreten. Neben dem Erreichen von 13 von 15 möglichen Punkten hat er sich mit seinem Engagement für die Akademie großes Lob verdient“, so die ‚Sun‘.

Dieser würde die Chance nur zu gerne wahrnehmen, erklärte im Interview mit der ‚BBC‘: „Für mich ist es die ultimative Rolle. Ich genieße es wirklich, ich liebe, was ich tue. Ich habe Glück und fühle mich privilegiert, in dieser Position zu sein.“