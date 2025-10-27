Gladbach-Trio darf im Winter gehen

Zahlreiche Baustellen hat Rouven Schröder als neuer Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach anzugehen. Oberste Priorität genießt aktuell der sportliche Erfolg – dafür muss einerseits die Trainerfrage geklärt werden, andererseits braucht es schon im Winter einige Kader-Veränderungen.

Allen voran für den Defensivverbund wollen die Fohlen Verstärkung an Bord holen. Der ‚Rheinischen Post‘ zufolge kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass darüber hinaus für die Offensive nachgerüstet wird, sollten die Sommer-Zugänge um Shuto Machino (26) und Giovanni Reyna (22) nicht schleunigst in Fahrt kommen.

Die Suche nach Zugängen dürfte alles andere als leicht werden, gibt der Wintermarkt doch deutlich weniger verfügbare Kandidaten als der im Sommer her. Das zweite Problem liegt ebenfalls auf der Hand: die geringe Gladbacher Liquidität.

Drei Verkaufskandidaten

Um die Kassen ein wenig zu füllen, könnte der Bundesligist im Januar den ein oder anderen Streichkandidaten abgeben. Zu denen gehören Jonas Omlin (31), Luca Netz (22) und Marvin Friedrich (29), berichtet die Regionalzeitung weiter. Letztgenanntes Duo ist ohnehin kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen, sodass sich nun die letzte Möglichkeit bietet, noch eine Ablöse zu kassieren, die dann wiederum direkt reinvestiert werden soll.