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Bundesliga

Schalke schließt Sánchez-Deal ab

von Dominik Schneider - Quelle: César Luis Merlo
Felipe Sánchez erhält aktuell beim FC Schalke keine Chance @Maxppp

Felipe Sánchez wird den FC Schalke 04 wohl zeitnah verlassen. Wie César Luis Merlo berichtet, haben sich die Knappen mit Santos Laguna auf eine Leihe mit Kaufoption für den 22-jährigen Verteidiger verständigt. Der Deal soll bereits in trockenen Tüchern sein.

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Zuletzt hieß es noch, dass sich Sánchez in fortgeschrittenen Gesprächen mit CA Talleres aus Argentinien befindet. Jetzt die Kehrtwende und der wohl zeitnah stattfindende Wechsel nach Mexiko. Damit wird Sánchez auch vorerst keine Bundesliga-Luft schnuppern dürfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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