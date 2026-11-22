Mit ihren Aussagen, Jamal Musiala (23) werde womöglich nicht mehr sein früheres Leistungsniveau erreichen, sorgte die Bayern-Spitze um Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen für Verwunderung – sogar einen Gehaltsverzicht und eine Trennung thematisierte der FCB in aller Öffentlichkeit.

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Ein ungewöhnlicher Vorgang, der nicht nur bei der Spielergewerkschaft FifPro Empörung auslöste. Was bewegte die Verantwortlichen, die sonst doch stets um Rückendeckung für die eigenen Spieler bemüht sind, zu diesem Schritt? Laut ‚Bild‘ ist das große interne Thema weiterhin Musialas neurologische Dysfunktion, die Absencen auslösen kann, und die damit zusammenhängende Medikation.

Das Dilemma: Wird die Krankheit komplett unterdrückt, gebe es Nebenwirkungen, die Musiala sein Leistungsmaximum nicht erreichen lassen. Will man wiederum die Nebenwirkungen durch andere Medikamente eindämmen, könne es wieder zu Absencen kommen. Es sei „ein Drama, das den ganzen Klub beschäftigt und sich bisher nicht lösen lässt.“

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Wie denkt Musiala?

Musiala selbst äußerte sich bislang nicht zur neu aufgeflammten Debatte, sieht seine Zukunft aber vorerst weiter in München. Fabrizio Romano berichtet, dass der Offensivspieler nur auf Bayern fokussiert ist und daran arbeitet, auf sein altes Level zu kommen – zuletzt bremste Musiala zusätzlich ein Muskelfaserriss aus.

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Haltet ihr die öffentlichen Aussagen der Bayern-Bosse für gerechtfetigt? Ja, mit den neuen Erkenntnissen verdient Musiala zu viel Nein, sie sollten ihn schützen und finanzielle Maßnahmen intern klären Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Laut Romano wird allerdings auch der Rechtsfuß ins Grübeln kommen, sollten sich die Situation und die Haltung des Vereins nicht ändern. In diesem Fall werde auch die Spielerseite einen Abschied in Erwägung ziehen.