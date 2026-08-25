Rückkehr mit Fragezeichen: Leipzig holt Nkunku

Nach drei wenig erfolgreichen Jahren kehrt Christopher Nkunku zu RB Leipzig zurück. Wie die Sachsen offiziell vermelden, wechselt der 28-Jährige zunächst leihweise vom AC Mailand zu seinem Ex-Klub. Nach FT-Infos zahlt RB eine Leihgebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro und sichert sich eine Kaufoption über 27 Millionen Euro.

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HE IS BACK! 🎈😍



Christopher #Nkunku kehrt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zu den Roten Bullen zurück. Zudem gibt es eine Kaufoption. 🤝



Willkommen zurück in Leipzig, Christo! ❤️🤍



🔗 https://t.co/B55Pm5tcO3 pic.twitter.com/t7krYlQVLf — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026

Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer ist begeistert, Nkunku wieder begrüßen zu dürfen: „Besonders gefreut hat uns, wie klar Christo seinen Wunsch geäußert hat, wieder für RB Leipzig zu spielen. Trotz des Interesses anderer europäischer Topclubs wollte er unbedingt zurück. Das zeigt seine besondere Verbindung zu unserem Club.“

Zwischen 2019 und 2023 stand Nkunku bereits bei Leipzig unter Vertrag. In 172 Pflichtspielen erzielte der Franzose 70 Tore und legte 56 Treffer auf. Besonders in Erinnerung blieb die Saison 2021/22, in der Nkunku in 34 Bundesligapartien 35 Scorerpunkte sammelte und zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt wurde.

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Nur ein Jahr später wechselte er für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea. Im vergangenen Sommer ließ sich Milan die Dienste des Franzosen 37 Millionen Euro kosten. Bei beiden Klubs konnte sich der Rechtsfuß jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Es bleibt abzuwarten, ob er in Leipzig an seine alten Leistungen anknüpfen kann.