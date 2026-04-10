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Premier League

LFC-Abschied: Vier Transfer-Spuren bei Robertson

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Andy Robertson sucht eine Anspielstation @Maxppp

Andy Robertson (32) stehen nach seinem offiziell verkündeten Abschied vom FC Liverpool mehrere Türen offen. Laut ‚Sky Sports‘ wird Atlético Madrid es nach einem gescheiterten Anlauf im vergangenen Sommer erneut mit einer Verpflichtung versuchen.

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Die SSC Neapel, Juventus Turin und Vereine aus Saudi-Arabien sollen ebenfalls am schottischen Linksverteidiger interessiert sein. Robertson verlässt die Anfield Road im Anschluss an die Saison nach neun Jahren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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