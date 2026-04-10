Premier League
LFC-Abschied: Vier Transfer-Spuren bei Robertson
@Maxppp
Andy Robertson (32) stehen nach seinem offiziell verkündeten Abschied vom FC Liverpool mehrere Türen offen. Laut ‚Sky Sports‘ wird Atlético Madrid es nach einem gescheiterten Anlauf im vergangenen Sommer erneut mit einer Verpflichtung versuchen.
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Die SSC Neapel, Juventus Turin und Vereine aus Saudi-Arabien sollen ebenfalls am schottischen Linksverteidiger interessiert sein. Robertson verlässt die Anfield Road im Anschluss an die Saison nach neun Jahren.
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