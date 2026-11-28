Der FC Bayern hat gegen den Hamburger SV einen Nachmittag zum Vergessen erlebt. Beim 0:0 gegen den Hamburger SV ist nicht nur Joshua Kimmich (31) vom Platz geflogen. Lennart Karl (18) und Konrad Laimer (29) mussten zudem verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

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Update (18:04 Uhr): ‚Sky‘ gibt bei Karl leichte Entwarnung, er sei in der 52. Minute „einfach platt“ gewesen. Laimer habe einen Schlag abbgekommen, bei ihm müssen die kommenden Tage abgewartet werden.

Für Vincent Kompany wird die Liste der Ausfälle damit immer länger. Noch ist nicht klar, wie lange Karl und Laimer fehlen werden. Klar ist: Kimmich wird nach seinem Platzverweis wegen Haareziehens einige Bundesligaspiele verpassen. Der FCB kommt nicht zur Ruhe.