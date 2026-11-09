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FT-Kurve Bundesliga

Die El Malas schreiben Geschichte | Neuers bitterer Abgang

Der Hamburger SV schwimmt weiter auf der Erfolgswelle, in Köln glänzt ein Brüderpaar schmucklos und Manuel Neuer bereitet Sorgen. FT blickt auf den neunten Bundesligaspieltag zurück.

von Martin Schmitz
1 min.
Manuel Neuer hat Verletzungssorgen @Maxppp

Spieler des Spieltags: Albert Grönbaek

Dass der Hamburger SV nach drei Niederlagen zum Saisonstart den Turnaround geschafft hat, liegt zu einem nicht unerheblichen Teil auch an den starken Leistungen von Albert Grönbaek. Der Offensivspieler bewies seine Klasse bereits mehrfach und war an entscheidenden Toren beteiligt. So auch am Freitagabend beim Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (3:1). In der zweiten Halbzeit liefen fast alle HSV-Angriffe über den 25-Jährigen.

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Dieser bereitete das 2:1 von Shafiq Nandja (19) vor und traf dann mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Entscheidung. Damit hatte der Däne großen Anteil am dritten Heimsieg der Rothosen in Serie und ist einer der klaren Hoffnungsträger der Saison.

FT-Spotlight: Die El Mala-Brüder

Am Ende konnte die Kuriosität nicht über die Niederlage hinwegtrösten: „Mich freut, dass mein Bruder mir den aufgelegt hat. Aber der Treffer kam leider etwas zu spät“, zeigte sich Said El Mala nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen bei ‚DAZN‘ zerknirscht. In der Nachspielzeit hatte er eine starke Hereingabe seines Bruder Malek zum Anschlusstreffer verwertet. Die El Malas sind erst das dritte Brüderpaar der Bundesligageschichte, das sich gegenseitig ein Tor aufgelegt hat.

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Sorgenkind des Spieltags: Manuel Neuer

Der langjährige Nationaltorhüter musste gegen Mainz 05 (2:1) mal wieder verletzt den Platz verlassen und fällt bis mindestens zum Jahresende aus. Die womöglich finale Saison als Profifußballer ist für den ehrgeizigen Neuer bisher eine zum Vergessen. Mehrere Blessuren, hier und da ein Wackler und dazu die große Diskussion, ob er nicht vorzeitig den Stammplatz an seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig (23) abtreten sollte. Seinen Abschied hatte sich Neuer sicher anders vorgestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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