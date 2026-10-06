Heute ist ein entscheidender Tag im Poker um Wunderkind JJ Gabriel von Manchester United. Der Youngster feiert seinen 16. Geburtstag und kann laut FA-Regeln einen offiziellen Förder- respektive Stipendiumsvertrag (Scholarship Agreement) unterschreiben.

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Die Red Devils allerdings dürfen sich kaum Hoffnungen mehr machen, dass Gabriel sich an seinen bisherigen Ausbildungsklub bindet. Und auch die anderen englischen Interessenten haben eher geringere Chancen auf den zuschlag.

Zyprischer Pass als Zünglein an der Waage

Nach Wunsch des Spielers und seines Vaters, der ihm beratend zur Seite steht, soll es vielmehr auf das europäische Festland gehen. Ein wichtiger Faktor laut ‚Sky‘: Der zyprische Pass, den Gabriel dem Bezahlsender zufolge beantragt hat und der ihm die Türen nach Europa öffnen wurde.

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Zur Einordnung: Die Großeltern des Offensivjuwels kommen von der Mittelmeerinsel, sodass die Möglichkeit auf diese entscheidende Formalität durchaus groß ist. Diese würde ihm dann nämlich ermöglichen, im Wintertransferfenster ablösefrei zu wechseln.

Barça vorne, Bayern lauert

Die größten Chancen auf den Zuschlag werden aktuell dem FC Barcelona eingeräumt, im Hintergrund lauert unter anderem der FC Bayern München. Zudem strecken weitere Topklubs wie Real Madrid und Paris St. Germain die Fühler aus.

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Gabriel selbst trainiert dieser Tage mit eigenen Coaches individuell, nachdem man sich mit den United-Verantwortlichen zerstritten hatte. Das sind sicherlich nicht die besten Voraussetzungen, um sich in diesem jungen Alter wie gewünscht weiterzuentwickeln. An einer schnellen Lösung ist somit der Spielerseite wie auch den interessierten Klubs sehr gelegen.