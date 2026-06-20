DFB: Startelf-Garantie für Sané

Julian Nagelsmann baut auch im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft auf Leroy Sané (30). „Ich bin keiner, der sich von außen treiben lässt. Wir haben eine Meinung zu ihm im Trainerteam. Wir haben einige Dinge auf dem Feld gesehen, die gut waren. Er hat gut trainiert. Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht spielen lassen sollte“, ließ der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Duell gegen die Elfenbeinküste (22 Uhr) durchblicken.

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Es ist wahrscheinlich, dass die DFB-Elf im Vergleich zum 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao personell unverändert startet. Gegen den WM-Neuling kam Sané auf der rechten Außenbahn zum Einsatz, gegen die Elfenbeinküste könnte der Linksfuß, der in der Öffentlichkeit zum Großteil kritisch gesehen wird, eine besondere Rolle als rechter Schienenspieler ausfüllen. „Das Selbstvertrauen bekommt er von uns, weil wir ihn spielen lassen. Und vom Team durch gute Rückmeldung und die Akzeptanz, die er bei uns hat. Dann wird er morgen wieder ein gutes Spiel machen“, ist sich Nagelsmann sicher.