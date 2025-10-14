Bayer drohen drei wichtige Ausfälle

Bayer Leverkusen droht erneut ein personeller Engpass. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind sowohl Stürmer Patrik Schick (29) als auch Innenverteidiger Jarell Quansah (22) für das Bundesligaspiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen Mainz 05 fraglich. Schick, der an der Faszie verletzt ist, absolvierte nur ein individuelles Programm und griff sich bei den Übungen immer wieder an den linken Oberschenkel.

Quansah fehlte dagegen mit Patellasehnenproblemen, die er sich während der Länderspielpause zugezogen hatte. Neben dem Duo musste auch Außenverteidiger Lucas Vázquez (34) passen. Der Spanier leidet an muskulären Problemen und trat deswegen kürzer. Ob Vázquez für Samstag wieder eine Option darstellt, bleibt abzuwarten.