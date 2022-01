Hoffenheim: Che-Transfer in Kürze

Die TSG Hoffenheim könnte noch am heutigen Donnerstag die Verpflichtung von Justin Che vermelden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der US-amerikanische Innenverteidiger schon im Kraichgau vor Ort. Den Medizincheck habe er bereits erfolgreich hinter sich gebracht.

Che soll zunächst bis 2023 vom MLS-Klub FC Dallas ausgeliehen und im Anschluss per Kaufoption festverpflichtet werden. Im Frühjahr 2021 spielte der 18-Jährige bereits für ein paar Monate in Deutschland in der U19 des FC Bayern, eher er nach Dallas zurückgerufen wurde. Auch die Münchner zeigten großes Interesse, das Rennen macht nun aber die TSG.