Mit kleinem Haken: Mourinho-Deal fix

Real Madrid und Benfica Lissabon haben sich auf die Rahmenbedingungen des Wechsels von José Mourinho geeinigt. Wie ‚A Bola‘ berichtet, sollen die genauen Vereinbarungen aktuell noch geheim bleiben. Beschlossen sei jedoch, dass Real bei der Finalisierung des Deals die Ausstiegsklausel des 63-Jährigen in Höhe von 15 Millionen Euro bedient. Dieser Betrag hätte auf sieben Millionen Euro sinken können, wenn der Startrainer innerhalb von zehn Tagen nach dem abschließenden Saisonspiel gegen Estoril (3:1) gegangen wäre. Diese Frist läuft jedoch morgen ab.

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Und noch gibt es für die Königlichen ein internes Problem: Mourinho wird voraussichtlich nur dann Real-Trainer, wenn Amtsinhaber Florentino Pérez am 7. Juni aus den Präsidentschaftswahlen des Hauptstadtklubs erneut als Sieger hervorgeht. Benfica habe jedoch laut ‚A Bola‘ „die Garantie erhalten, dass es bei der Verpflichtung ihres neuen Trainers, Marco Silva (aktuell FC Fulham), auf keine Hindernisse stoßen wird“. Dieser wird von Berater Jorge Mendes vertreten. Ebenso wie Mourinho, für den demnach so oder so Ende Juni die Zeit bei Benfica ablaufen wird.