Schalke: Neue Transferstrategie | Bekenntnis zu Reis

Beim FC Schalke würde man auch bei einem Abstieg in die zweite Liga an Trainer Thomas Reis festhalten. „Das steht für mich außer Frage“, entgegnet Sportvorstand Peter Knäbel auf entsprechende Nachfrage der ‚Rheinischen Post‘. S04 rangiert derzeit auf Platz 17.

Reis, der Ende Oktober auf Frank Kramer folgte, habe „sehr schnell eine Bindung zum Verein und zu den Menschen hier bekommen.“ Knäbel über den ehemaligen Bochum-Coach: „Man merkt, dass er nach den vielen Jahren in dieser Region ein Mann des Ruhrgebiets geworden ist.“

Reis zeichne „seine direkte und offene Art, Botschaften zu vermitteln“, aus. Der Schalker Mannschaft habe der Übungsleiter „schnell eine fußballerische DNA vermittelt, und ihm ist es schnell gelungen, Mannschaft und Trainerteam zu einer Einheit zusammenzuschweißen.“

„Weniger Spieler leihen“

Ob das letztlich für den Klassenerhalt reichen wird, bleibt die spannende Frage. Die Planungen in Gelsenkirchen jedenfalls laufen parallel, alles andere wäre ohnehin fahrlässig. „Zunächst haben wir in beiden Szenarien ein gutes Fundament an Spielern. […] Gleichzeitig versuchen wir, von interessanten Spielern die Zusage für beide Szenarien zu bekommen“, skizziert Knäbel.

Den Etat müsste man im Abstiegsfall in etwa halbieren. „In den kommenden Jahren“ gehe es derweil darum, „langfristig und nachhaltig den Kaderwert zu erhöhen. Wir wollen also weniger Spieler leihen, mehr Spieler fest verpflichten und sie besser machen.“ Die Pläne auf Schalke liegen also bereit. Nun gilt es, diese erfolgreich umzusetzen.

