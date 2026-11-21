Mainz 05 muss Anwar El Ghazi nach einem langjährigen Rechtsstreit insgesamt 2,64 Millionen Euro zahlen. „Der 1. FSV Mainz 05 hat sich mit Anwar El Ghazi im Streitfall um die von ihm erhobenen weiteren Schadenersatzansprüche gegen den Verein auf einen Vergleich verständigt“, teilen die Rheinhessen in einem offiziellen Statement mit.

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Der ehemalige niederländische Nationalspieler war 2023 fristlos entlassen worden. Als Begründung führt der Klub „antisemitische und gegen den Vereinsvorstand gerichtete öffentliche Äußerungen“ an. Die Kündigung wurde von den Gerichten jedoch als unwirksam eingestuft, weshalb der Verein Gehaltsnachzahlungen leisten muss.