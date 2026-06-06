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FT-Kurve Weltmeisterschaft

Neues Rekord-Trio: Die Spieler mit den meisten WM-Teilnahmen

Die Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus. Die Spieler mit den meisten WM-Teilnahmen aller Zeiten sind auch bei der WM 2026 mit von der Partie.

von Dominik Sandler
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Alle vier Jahre findet das größte und wichtigste Event im Profifußball statt. Nur den wenigsten Profis ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft vergönnt. Einige Spieler bekommen aber gleich mehrfach die Chance. Ein Überblick über die Spieler mit den meisten WM-Teilnahmen.

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Cristiano Ronaldo (Portugal): 6
Lionel Messi (Argentinien): 6
Guillermo Ochoa (Mexiko): 6
Andrés Guardado (Mexiko): 5
Antonio Carbajal (Mexiko): 5
Lothar Matthäus (Deutschland): 5
Gianluigi Buffon (Italien): 5
Rafael Márquez (Mexiko): 5
Manuel Neuer (Deutschland): 5
Luka Modric (Kroatien): 5

In Ronaldo, Messi und Ochoa steigen also gleich drei Spieler mit insgesamt sechs Teilnahmen zu den Spielern mit den meisten Weltmeisterschaften auf. Wenig überraschend zählt CR7 beispielsweise auch zu den ältesten Spielern bei einer WM. Neuer und Modric finden mit ihrer jeweils fünften Teilnahme ebenfalls Erwähnung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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