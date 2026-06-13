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Bayer: Grimaldo-Interessent nimmt Kontakt auf

Alejandro Grimaldo setzte zuletzt große Fragezeichen hinter eine weitere Saison bei Bayer Leverkusen. Der Abschied aus dem Rheinland nimmt nun konkrete Züge an.

von Remo Schatz - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Alejandro Grimaldo im Einsatz für Bayer Leverkusen @Maxppp

„Ich möchte zurück in LaLiga – das ist eines meiner Ziele. Ich bin sehr zufrieden in Leverkusen, aber ich habe immer gesagt, dass ich zurück in LaLiga möchte, und irgendwann werde ich das auch tun“, wurde Alejandro Grimaldo (30) zuletzt überdeutlich. Atlético Madrid möchte dem Linksverteidiger den Herzenswunsch erfüllen.

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Das Interesse der Colchoneros am spanischen WM-Fahrer ist seit geraumer Zeit verbrieft. Wie Matteo Moretto berichtet, hat sich dies nun konkretisiert. Demnach haben die Madrider mittlerweile Kontakt zu Grimaldo aufgenommen.

Neben dem Bayer-Profi beschäftigen sich die Rojiblancos auch weiterhin mit Landsmann Marc Cucurella, dessen Verpflichtung sich aber deutlich komplizierter gestalten würde.

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Der 27-Jährige steht noch bis 2029 beim FC Chelsea unter Vertrag und soll darüber hinaus deutlich mehr Gehalt fordern. Grimaldo wäre mit einer Vertragslaufzeit in Leverkusen bis 2027 die deutlich günstigere Alternative.

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