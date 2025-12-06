Menü Suche
Ligue 1
Drei Topklubs ausgestochen: Bouaddi verlängert in Lille

von Dominik Sandler - Quelle: losc.fr
1 min.
Ayyoub Bouaddi fällt @Maxppp

Der OSC Lille kann weiter auf Youngster Ayyoub Bouaddi setzen. Wie die Doggen am Rande des 1:0-Sieges gegen Olympique Marseille gestern Abend mitgeteilt haben, verlängert der 18-Jährige seinen Vertrag bis 2029. Erst gestern hatte ‚RMC Sport‘ berichtet, dass unter anderem der FC Chelsea, der FC Arsenal und Paris St. Germain heiß auf den zentralen Mittelfeldspieler sind.

LOSC
𝑨𝒚𝒚𝒐𝒖𝒃 𝑩𝒐𝒖𝒂𝒅𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒂𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 ✍️

Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029.

Le communiqué ➡️
Die Gunners seien dabei in der Pole Position, müssen sich aber wohl noch einige Zeit gedulden. 45 Millionen Euro sei Arsenal bereit gewesen zu zahlen. Durch die Vertragsverlängerung in Lille dürfte der Preis noch einmal gestiegen sein. Gegen OM fehlte Bouaddi aufgrund einer Rotsperre.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Ligue 1
Premier League
Lille
Chelsea
Arsenal
Ayyoub Bouaddi

