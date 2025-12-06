Ligue 1
Drei Topklubs ausgestochen: Bouaddi verlängert in Lille
Der OSC Lille kann weiter auf Youngster Ayyoub Bouaddi setzen. Wie die Doggen am Rande des 1:0-Sieges gegen Olympique Marseille gestern Abend mitgeteilt haben, verlängert der 18-Jährige seinen Vertrag bis 2029. Erst gestern hatte ‚RMC Sport‘ berichtet, dass unter anderem der FC Chelsea, der FC Arsenal und Paris St. Germain heiß auf den zentralen Mittelfeldspieler sind.
LOSC @losclive – 05/12
𝑨𝒚𝒚𝒐𝒖𝒃 𝑩𝒐𝒖𝒂𝒅𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒂𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 ✍️Bei X ansehen
Die Gunners seien dabei in der Pole Position, müssen sich aber wohl noch einige Zeit gedulden. 45 Millionen Euro sei Arsenal bereit gewesen zu zahlen. Durch die Vertragsverlängerung in Lille dürfte der Preis noch einmal gestiegen sein. Gegen OM fehlte Bouaddi aufgrund einer Rotsperre.
