Leihe mit Kaufoption: Bayer-Poker um Arias

Peter Bosz wird nicht müde zu betonen, dass er sich noch mehrere Spieler für die bereits laufende Saison wünscht. So geschehen am gestrigen Sonntagabend nach dem blassen 0:0 gegen den VfL Wolfsburg. Das Interesse an Santiago Arias ist derweil offenbar konkreter als bislang angenommen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt Bayer tatsächlich gesteigertes Interesse am kolumbianischen Außenverteidiger. Mehr noch. Laut dem Fachblatt wird die „Möglichkeit“, dass es zu einem Transfer kommt, „als groß eingeschätzt“. Bereits am vergangenen Samstag berichtete die ‚Bild‘, dass der 28-Jährigen in Leverkusen „ein Kandidat“ sei.

Atlético dementiert Bayer-Interesse

Bis in die spanische Hauptstadt hat sich das Interesse der Rheinländer aber wohl noch nicht herumgesprochen. „Wir sprechen mit der Roma, Everton und PSG, aber nicht mit Leverkusen“, erklärte Atletí-Sportdirektor Andrea Berta am gestrigen Sonntag und führte aus: „Ein Leihgeschäft mit Kaufverpflichtung nach zehn Einsätzen ist möglich.“ Laut ‚kicker‘ soll sich die Kaufoption auf zehn bis zwölf Millionen Euro belaufen.

