Nächstes Toptalent für Flick?

Der FC Barcelona hat den nächsten vielversprechenden Youngster im Visier. Wie ‚Record‘ berichtet, war ein Vertreter der Katalanen am Samstag beim Spiel des FC Porto gegen Estoril (4:0) zugegen, um sich Jordan Arnolin anzuschauen. Der 18-jährige Innenverteidiger der Gäste steht seit einiger Zeit auf der Beobachtungsliste von Barça, das seinen portugiesischen Chefscout João Amaral auf den Verteidiger angesetzt hat.

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Laut Bericht gehören auch Brighton & Hove Albion und der OSC Lille zu den Interessenten für den portugiesischen U19-Nationalspieler. Arnolin steht noch bis 2029 bei Estoril unter Vertrag und stammt aus der Jugend des Lissaboner Vorortklubs. Gegen Porto stellte der Rechtsfuß einmal mehr seine Vielseitigkeit unter Beweis und lief im defensiven Mittelfeld auf.