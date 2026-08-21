140 Millionen: Spurs vor Offensiv-Doppelschlag

Tottenham Hotspur will mit einer Transferoffensive die abgelaufene Chaos-Saison vergessen machen. Sandro Tonali (26/Newcastle United) und Mateus Fernandes (21/West Ham United) verstärken das Mittelfeld und haben zusammen fast 170 Millionen Euro verschlungen. Nun ist die Offensive dran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, kam es in den Verhandlungen mit Manchester City um Savinho (22) in der vergangenen Nacht zum Durchbruch. Die beiden Premier League-Klubs haben sich mündlich auf den Transfer verständigt. Der Brasilianer wird nun nach London reisen, um den Medizincheck abzulegen. Die Ablöse wird auf rund 90 Millionen Euro beziffert.

Doch damit nicht genug, die Skyblues werden wohl auch Omar Marmoush an die Londoner abgegeben. Laut dem Transferinsider haben die Verhandlungen um den Ex-Frankfurter das fortgeschrittene Stadium erreicht. Tottenham sei zuversichtlich, dass auch dieser Deal in Kürze eingetütet werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem 27-jährigen Ägypter hat sich Tottenham bereits zu Wochenbeginn auf eine Zusammenarbeit verständigt. Die Ablöse für Marmoush soll sich bei 50 Millionen Euro einpendeln, die Gesamt-Transferausgaben des 17. der vergangenen Premier League-Saison würden damit auf atemberaubende 410 Millionen Euro anwachsen.