Celtic Glasgow muss aufgrund einer Sprunggelenksverletzung monatelang auf Mika Baur (22) verzichten. „Er wird für eine ganze Weile ausfallen. Er war in Topform. Das ist ein herber Rückschlag. Es gibt Dinge, die er eine Zeit lang nicht tun kann. Der Fuß steckt in der Schiene“, sagte Coach Martin O’Neill am heutigen Freitag und sprach von einem etwa zehnwöchigen Ausfall.

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Baur musste zuletzt die Reise zum deutschen U21-Nationalteam absagen, nachdem er Anfang Oktober unter Jürgen Klopp sogar sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft gefeiert hatte. Nun ist der Mittelfeldspieler längerfristig zum Zuschauen gezwungen. Baur war im Sommer für rund sechs Millionen Euro vom SC Paderborn zu Celtic gewechselt und nahm dort auf Anhieb eine wichtige Rolle ein.