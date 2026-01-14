Profi mit 17: DFB-Talent Palma wird verliehen

Innenverteidiger Matteo Palma wird die Rückrunde in der zweiten italienischen Liga verbringen. Sampdoria Genua teilt mit, dass der 17-Jährige auf Leihbasis von Udinese Calcio kommt. Die Ligurier sichern sich die Dienste des deutschen U17-Natioanspielers bis zum Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Kaufoption haben die beiden italienischen Klubs nicht vereinbart. Palma war vor dreieinhalb Jahren aus der Jugend von Hertha BSC zu Udinese gewechselt und schaffte in dieser Saison den Sprung zu den Profis. Bislang stehen immerhin schon acht Einsätze zu Buche. Vertraglich ist er noch bis 2027 an Udine gebunden.