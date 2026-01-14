Menü Suche
Profi mit 17: DFB-Talent Palma wird verliehen

von Dominik Sandler - Quelle: sampdoria.it
Matteo Palma bei einem seiner ersten Pflichtspiele @Maxppp

Innenverteidiger Matteo Palma wird die Rückrunde in der zweiten italienischen Liga verbringen. Sampdoria Genua teilt mit, dass der 17-Jährige auf Leihbasis von Udinese Calcio kommt. Die Ligurier sichern sich die Dienste des deutschen U17-Natioanspielers bis zum Sommer.

U.C. Sampdoria
Benvenuto in blucerchiato Matteo. 🇩🇪

#ForzaDoria 🔵⚪🔴⚫⚪🔵
Eine Kaufoption haben die beiden italienischen Klubs nicht vereinbart. Palma war vor dreieinhalb Jahren aus der Jugend von Hertha BSC zu Udinese gewechselt und schaffte in dieser Saison den Sprung zu den Profis. Bislang stehen immerhin schon acht Einsätze zu Buche. Vertraglich ist er noch bis 2027 an Udine gebunden.

