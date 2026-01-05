Cancelo-Rückkehr: Inter geht in die Vollen

Bei Inter Mailand macht man keinen Hehl daraus, dass man Außenverteidiger João Cancelo von Al Hilal in diesem Winter unbedingt verpflichten möchte. „Dumfries wird noch zwei Monate ausfallen und wir verhandeln über einen Vertrag mit João Cancelo“, so Präsident Giuseppe Marotta über die Absichten der Nerazzurri.

Problematisch sei allerdings die Finanzierung des Portugiesen, der in Saudi-Arabien ein exorbitantes Gehalt einstreicht. „Al Hilal sucht einen neuen Innenverteidiger. Wir werden sehen“, so Marotta vielsagend. Als Tauschmasse wurden zuletzt Francesco Acerbi (37) und Stefan de Vrij (33) gehandelt. Cancelo wiederum, der schon in der Saison 2017/18 auf Leihbasis für Inter auflief, steht auch beim FC Barcelona auf dem Zettel.