Arsenal an Locatelli dran?

Der FC Arsenal hat offenbar erneut die Fährte von Manuel Locatelli (24) aufgenommen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, planen die Londoner im Januar oder Juni ein Angebot für den italienischen Europameister in Diensten von Juventus Turin.

Locatelli war 2021 von US Sassuolo zur Alten Dame gewechselt, schon damals war auch Arsenal am Mittelfeldspieler dran. 2023 greift eine Kaufpflicht über 25 Millionen Euro. Geld, das das klamme Juventus durch einen Weiterverkauf schnell wieder reinholen könnte. In Turin ist Locatelli nicht unverzichtbar.