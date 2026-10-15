Am Mittwochabend gastierte der FC Liverpool in der Champions League beim Linzer ASK. Im Rampenlicht stand dabei vor allem auch Florian Wirtz. Der deutsche Nationalspieler wird sehr kritisch beäugt. Gemessen an den 125 Millionen Euro Ablöse, die von den Reds im Sommer 2025 an Bayer Leverkusen überwiesen wurden, kommt der 23-Jährige bei Weitem nicht an sein Leistungsmaximum. Beim 6:3-Erfolg gegen die Österreicher lieferte er zumindest einen Assist und kreierte eine weitere Großchance.

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Dass der Knoten damit schon geplatzt ist, bleibt fraglich. Konstant gute Leistungen in der Premier League und das Sammeln von Scorerpunkten werden von Wirtz erwartet. Solange das ausbleibt, werden auch die Gerüchte über einen möglichen Abschied von der Anfield Road nicht abreißen.

Der große Wirtz-Check bei Bayern

Laut ‚Teamtalk‘ beobachten auch die Verantwortlichen des FC Bayern die Situation des Spielmachers weiterhin aufmerksam. An der Säbener Straße hat man dem Bericht des englischen Portals zufolge das Gefühl, dass sich Wirtz durchaus eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen könnte, wenn die Bayern einen konkreten Vorstoß wagen.

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Die anhaltenden Schwierigkeiten des Offensivspielers in Liverpool haben angeblich Diskussionen in der Chefetage der Münchner ausgelöst. Man habe die Personalie Wirtz einem Check unterzogen, heißt es. Geprüft wurde, ob der DFB-Star mit Blick auf Kaderzusammenstellung, Gehaltsstruktur und finanziellen Aufwand für einen Transfer infrage kommt.

Kein Platz für Wirtz?

Ob dahingehend schon ein Ergebnis erzielt wurde oder ob die Obersten des Bundesligaprimus noch kein abschließendes Urteil gefällt haben, bleibt vorerst offen. Dass sich Karl-Heinz Rummenigge Ende des vergangenen Monats sehr deutlich geäußert hat, lässt jedoch vermuten, dass Bayern bei Wirtz vorerst nicht aktiv wird.

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Der Vorstandschef sagte: „Auf dieser Position spielen Jamal Musiala (23) und Serge Gnabry (31), dazu gibt es weitere Optionen wie Ismael Saibari (25). Da muss man nicht noch einen vierten Spieler für das Geld kaufen, das Wirtz wahrscheinlich kosten würde.“

Ohnehin müsste sich für einen solchen Deal auch der FC Liverpool verkaufsbereit zeigen. Dem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge ist das aktuell aber nicht der Fall. In Anfield ist man offenbar weiterhin fest von Wirtz und seinen Fähigkeiten überzeugt. Die hohe Investition aus dem Vorjahr soll gesichert werden, eine Trennung ist bei den Reds deshalb noch kein Thema.