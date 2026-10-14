BVB: Die Details zur Nmecha-Klausel

Die für den kommenden Sommer gültige Ausstiegsklausel von Felix Nmecha (26) hat offenbar ein Ablaufdatum. Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, muss der Passus bis Ende Juni gezogen werden.

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Das heißt: Vor Ende des Transferfensters ist der zentrale Mittelfeldspieler für festgeschriebene 80 Millionen Euro zu haben, im Anschluss wäre die Summe frei verhandelbar. In dem Szenario würden dem BVB im Falle eines Verkaufs nach aktuellem Stand der Dinge rund 100 Millionen Euro vorschweben.

Aus BVB-Sicht hat man also frühzeitig Gewissheit. Sollte ein Interessent von der Exit-Option Gebrauch machen, hätten die Schwarz-Gelben mindestens zwei Monate Zeit, um adäquaten Ersatz ausfindig zu machen.

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Kommt bislang nicht in Tritt

Im Sommer war allen voran Newcastle United an den Diensten des deutschen Nationalspielers (14 Länderspiele) interessiert. In der neuen Spielzeit kann Nmecha bislang nicht an die starken Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. Sein Potenzial bleibt aber unbestritten.

Übrigens: Im Sommer 2028 beläuft sich Nmechas Ausstiegsklausel auf 70 Millionen Euro. Ob diese ebenfalls bis zu einem gewissen Zeitpunkt gezogen werden müsste, wird nicht überliefert.