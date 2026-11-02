PSG-Gerücht: „Das sind alles Lügen“

Bei der Suche nach einem Ersatz für den langzeitverletzten Khvicha Kvaratskhelia (25) haben die Bosse von Paris St. Germain angeblich Ez Abde (24) ins Auge gefasst. Gegenüber ‚WinWin‘ verweist Manu Fajardo, Sportdirektor von Betis Sevilla, diese Gerüchte aber ins Reich der Fabeln: „Nichts von dem, was in den letzten Wochen über ein angebliches Interesse von Paris St. Germain an einer Verpflichtung von Abde gesagt wurde, stimmt. Das sind alles Lügen, nichts weiter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Verdiblancos gehört der marokkanische Nationalspieler zu den Leistungsträgern in der aktuellen Spielzeit. Ein Abgang würde Betis dementsprechend schmerzen. Problematisch für die Spanier: In Abdes Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert. Für europäische Topklubs – PSG inklusive – ein Preis, der durchaus aufzubringen wäre. Sollten die Pariser im Hintergrund doch an einer Verpflichtung arbeiten und die Klausel bei Abde aktivieren, wäre Fajardo schnell vor vollendete Tatsachen gestellt.