Neuer Klub für Ex-Leipziger Angeliño?

Angeliño könnte im Sommer in seine spanische Heimat zurückkehren. Nach Informationen von ‚El Desmarque‘ zeigt Betis Sevilla großes Interesse an einer Verpflichtung des 29-Jährigen. Bei den Andalusiern soll der Linksverteidiger den Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez (33) ersetzen, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

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Angeliño war 2024 für rund fünf Millionen Euro von RB Leipzig zur AS Rom gewechselt, hat dort jedoch in der aktuellen Spielzeit seinen Stammplatz verloren. Obwohl das Arbeitspapier des Spaniers noch bis 2028 gültig ist, wären angesichts der geringen Spielzeit wohl weder der Linksfuß noch die Giallorossi einer frühzeitigen Trennung abgeneigt. Angeliño würde erstmals seit 2017 wieder für einen spanischen Klub auflaufen.