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Bundesliga

HSV: Poulsen spricht über Verbleib

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
Yussuf Poulsen guckt nachdenklich @Maxppp

Angreifer Yussuf Poulsen will über den kommenden Sommer hinaus beim Hamburger SV bleiben. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der 32-Jährige: „Wenn die Möglichkeit besteht, sage ich nicht Nein. Der HSV ist ein super Verein.“ Seit Sommer 2025 ist der Däne beim Team von Merlin Polzin, in der vergangenen Saison war Poulsen der Kapitän der Rothosen.

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Verletzungsbedingt verpasste der Mittelstürmer allerdings den Großteil der Spielzeit. Das soll sich jetzt ändern, vor der Länderspielpause kam Poulsen zuletzt zweimal 45 Minuten zum Einsatz und erzielte gegen den 1. FC Köln (2:1) seinen ersten Saisontreffer. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2027 aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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