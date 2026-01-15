BVB-Flirt Zinchenko sofort zu haben

Oleksandr Zinchenko könnte seine Zelte bei Nottingham Forest noch in diesem Wintertransferfenster abbrechen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, will der englische Erstligist den 29-jährigen Linksverteidiger, der auch im Mittelfeld spielen kann, schnell loswerden.

Erst zum Ende des Sommertransferfensters war Zinchenko auf Leihbasis vom FC Arsenal gekommen. Die Gunners haben aber nach wie vor keine Verwendung für den Ukrainer, sodass nun Forest nach einem anderen Klub für ihn Ausschau halten soll. Vor einem Jahr war Zinchenko auch mal recht konkret bei Borussia Dortmund gehandelt worden. Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbrachte er bei Manchester City, wo er zwischen 2017 und 2022 zu zahlreichen Titelgewinnen beitrug.