Vuskovic-Entscheidung terminiert

Der Hamburger SV bekommt erst spät Planungssicherheit bei Luka Vuskovic. Eine Entscheidung will der Innenverteidiger mit Tottenham Hotspur und seiner Familie nach der WM im Sommer treffen, wie er gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont: „Wir entscheiden nach der WM, wie es weitergeht, was das Beste für mich ist.“

Einem Verbleib in der Hansestadt ist der 18-Jährige nicht abgeneigt, schließlich könnte er in der kommenden Saison Seite an Seite mit seinem Bruder Mario (24) spielen, der derzeit noch eine zweifelhafte Dopingsperre verbüßt. Das Heft des Handelns haben aber die Spurs in der Hand, über eine Kaufoption verfügt der HSV bei der Leihe des Kroaten nicht.