Beim SV Werder Bremen sorgt man sich weniger als zwei Wochen vor dem Derby gegen den Hamburger SV (22. November, 17:30 Uhr) um Eren Dinkci (24). Laut der ‚Bild‘ hat sich der Angreifer beim Training am Dienstag am Knie verletzt. Der Rechsfuß habe die Einheit abbrechen müssen und sei dick bandagiert im Golfcart zur Kabine gefahren worden. Ob es Dinkci schlimmer erwischt hat, ist zur Stunde offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Offensiv-Kollege Marco Grüll (28), der sich beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart eine Blessur an der Wade zuzog, gibt es dagegen zumindest leise Entwarnung. „Wir müssen erst noch schauen, inwieweit wir ihn bis zum Anfang der kommenden Woche auftrainieren können“, so Clemens Fritz zur ‚Bild‘. Der Werder-Manager ergänzt allerdings: „Ob Marco im Derby gegen den HSV dabei sein kann, steht noch nicht fest.“