City-Talent auf dem Weg in die Bundesliga?

In der Bundesliga könnte bald ein neues Talent von der Insel seine Zelte aufschlagen. Fabrizio Romano berichtet, dass Mahamadou Sangaré zahlreiche Anfragen aus Deutschland und der Ligue 1 vorliegen hat. Manchester City geht davon aus, dass der 17-Jährige den Klub verlassen und den nächsten Entwicklungsschritt andernorts gehen wird.

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Der 1,77 Meter große Mittelstürmer wies seine Treffsicherheit in der abgelaufenen Saison nach. Wettbewerbsübergreifend gelangen Sangaré 15 Tore in 30 Pflichtspielen. Hinzu kommen drei Assists des Linksfußes.