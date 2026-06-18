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Bundesliga

City-Talent auf dem Weg in die Bundesliga?

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Mahamadou Sangaré (l.) wird von hinten umgegrätscht @Maxppp

In der Bundesliga könnte bald ein neues Talent von der Insel seine Zelte aufschlagen. Fabrizio Romano berichtet, dass Mahamadou Sangaré zahlreiche Anfragen aus Deutschland und der Ligue 1 vorliegen hat. Manchester City geht davon aus, dass der 17-Jährige den Klub verlassen und den nächsten Entwicklungsschritt andernorts gehen wird.

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Der 1,77 Meter große Mittelstürmer wies seine Treffsicherheit in der abgelaufenen Saison nach. Wettbewerbsübergreifend gelangen Sangaré 15 Tore in 30 Pflichtspielen. Hinzu kommen drei Assists des Linksfußes.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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