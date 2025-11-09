Eintracht: Krösche rechnet mit Mega-Ablöse für Brown

Ein Abschied im Winter ist für Nathaniel Brown kein Thema, für den Sommer hat sich aber bereits die europäische Crème de la Crème in Position gebracht. Auf Eintracht Frankfurt könnte der nächste Millionen-Verkauf zukommen. Markus Krösche versucht erst gar nicht, den Ball flach zu halten.

Auf die Frage der ‚Bild‘, ob eine 65-Millionen-Ablöse wie bei Marc Cucurella (27/FC Chelsea), wie Brown ebenfalls Linksverteidiger, realistisch sei, entgegnet Krösche: „Ja. Weil er drei außergewöhnliche Fähigkeiten hat, die du nicht lernen kannst: Er ist schlau und spielintelligent, hat eine tolle Technik und ist sehr schnell.“

Der Eintracht-Sportchef zeigt sich begeistert, was die Qualitäten des 22-Jährigen angeht: „Er hat eine herausragende Entwicklung genommen, gerade was das Verteidigen auf hohem Level angeht. Wenn man sieht, wie er in der Champions League gegen Top-Gegner spielt.“

Keine Frage also für Krösche, dass Brown im kommenden Jahr auch das WM-Ticket lösen. „Alle vier, also: Brown, Burkardt, Robin Koch und auch Nnamdi Collins.“ In Nordamerika könnte der mögliche Verkaufskandidat den Preis weiter nach oben treiben.