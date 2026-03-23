Suche auf der Zielgeraden: Kehl zu den Spurs?

Am Ende wurde Sebastian Kehl wohl vor allem die Transferbilanz der vergangenen Wechselfenster zum Verhängnis. Auch sein alter Spezi und Sportgeschäftsführer Lars Ricken hatte keine Argumente mehr, um weiter am früheren Mitspieler festzuhalten.

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In London sieht man aber offenbar etwas im Sportdirektor. Wie der für gewöhnlich gut informierte ‚Telegraph‘ berichtet, taucht Kehls Name ganz neu auf der Shortlist von Tottenham Hotspur auf.

De Zerbi und Kehl zusammen zu den Spurs?

Die Spurs planen im Sommer einen grundlegenden Neustart. Roberto De Zerbi gilt als Wunschlösung für die Trainerposition. Der Italiener, der sich vor allem als Coach von Brighton & Hove Albion einen Namen gemacht hat, zuletzt aber nach rund eineinhalb Jahren bei Olympique Marseille gescheitert war, soll aber den Klassenerhalt zur Bedingung gemacht haben.

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Mit lediglich einem Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen befindet sich der mittlerweile ausgeschiedene Champions League-Teilnehmer in akuter Not. Gespräche mit De Zerbi wurden dennoch bereits geführt. Parallel soll die Suche nach dem Sportdirektor die finale Phase erreicht haben. Konkretes Interesse an Kehl wird auch weiter dem Hamburger SV nachgesagt, der die Avanancen jüngst goutiert haben soll.