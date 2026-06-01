Doku vor der Unterschrift

Bei Manchester City soll Jérémy Doku eines der Gesichter der Zukunft werden. Nach FT-Informationen sind die Verhandlungen zwischen den Skyblues und dem Linksaußen über ein neues Arbeitspapier bereits weit fortgeschritten. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2028.

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Doku war vor drei Jahren für 60 Millionen Euro von Stade Rennes nach Manchester gewechselt, unter Pep Guardiola zählte er auch in der abgelaufenen Saison meist zum Stammpersonal. In 47 Spielen konnte der belgische Nationalspieler acht Tore und 14 Vorlagen beisteuern.