Mustafi zurück nach Italien?

Shkodran Mustafi könnte nach sechs Jahren in die Serie A zurückkehren. Der italienischen Zeitung ‚Il Messaggero‘ zufolge zeigt in erster Linie Lazio Rom Interesse an dem 28-jährigen Innenverteidiger des FC Arsenal. Neben den Laziali soll auch die SSC Neapel die Fühler ausgestreckt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mustafi plagt sich momentan mit einer Knieverletzung herum, dürfte es bei den Gunners aber auch nach seiner Genesung im Oktober alles andere als leicht haben, auf regelmäßige Einsatzzeiten zu kommen. Sein Vertrag läuft 2021 aus, dementsprechend hat Arsenal in diesem Sommer letztmalig die Gelegenheit, eine angemessene Ablöse zu kassieren.