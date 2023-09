Lewy-Rekord eingestellt: Hoeneß sieht „komplette Palette Guirassy“

Serhou Guirassy hat einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Zehn Tore an den ersten fünf Spieltagen gelangen vor ihm nur Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 – der Pole landete am Ende bei der historischen Saison-Bestmarke von 41 Treffern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar, davon ist Guirassy noch ein gutes Stück entfernt. Doch an der aktuellen Tabellenführung des VfB Stuttgart hat der 27-jährige Mittelstürmer fraglos riesigen Anteil. Auch beim gestrigen 3:1 gegen Darmstadt 98 gelang ihm ein Doppelpack.

Lese-Tipp

Auch VfB nimmt Mislintat ins Visier

Sein Trainer misst Guirassy aber nicht nur an seinen (teils wunderschönen) Toren. Im Anschluss an die Partie gegen Darmstadt lobte Sebastian Hoeneß bei ‚DAZN‘ „die komplette Pallette Serhou Guirassy“ und hob die Vorlage zum 1:1 durch Enzo Millot sowie Guirassys Laufarbeit und Fleiß im Pressing hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tatsächlich war Guirassy für den VfB gegen Darmstadt Torjäger und Spielmacher zugleich. Immer wieder legte der Ex-Kölner für seine besser postierten Mitspieler ab. Klar ist aber auch: So cool abschließen wie Guirassy kann von ihnen keiner. Das gilt aktuell für die ganze Bundesliga oder womöglich sogar noch darüber hinaus.