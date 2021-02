Messi hat die Schnauze voll

Zwischen dem FC Barcelona und Paris St. Germain fliegen vor dem Champions League-Achtelfinale die Fetzen. Vor allem das öffentliche Buhlen der Franzosen um Lionel Messi sorgt in Katalonien für Ärger. Coach Ronald Koeman nannte die Aktionen „respektlos“. Und auch Messi selbst will von den Spekulationen nichts mehr hören.

Der ‚Sport‘ zufolge ist der 33-Jährige stark verärgert über die anhaltenden Schlagzeilen, die ihn mit PSG in Verbindung bringen. Weder mit Vertretern des Ligue 1-Serienmeisters noch mit anderen Vereinen hätten Gespräche stattgefunden. Messi wolle abwarten, wie die Präsidentschaftswahl bei Barça ausgeht und dann Richtung Saisonende eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

In Barcelona muss man also weiter hoffen, dass die Vereinsikone einer Vertragsverlängerung zustimmt. Fraglich bleibt, wie die Katalanen das horrende Gehalt von La Pulga in Zukunft finanzieren wollen. Der Schuldenberg beträgt 1,2 Milliarden Euro.