Köln trifft harte Entscheidung

von Fabian Ley - Quelle: Express
Der 1. FC Köln wird den auslaufenden Vertrag von Luca Kilian nicht nochmal verlängern. Über diese Entscheidung wurde der Berater des verletzten Innenverteidigers nach Informationen des ‚Express‘ bereits informiert. Kilian wird die Domstädter im Sommer somit nach fast fünf Jahren ablösefrei verlassen.

Wie und ob es für den 26-Jährigen im Profifußball weitergeht, steht derzeit aber in den Sternen. Im September zog sich Kilian zum dritten Mal binnen 18 Monaten einen Kreuzbandriss zu. Nach der zweiten schweren Verletzung hatte der FC den auslaufenden Kontrakt noch ausgedehnt, dieses Mal entschieden sich die Verantwortlichen anders.

