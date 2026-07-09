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Frankfurt verleiht Karada

Eintracht Frankfurt verschafft Ouassim Karada (20) Spielpraxis auf Profiniveau. Der Rechtsverteidiger, der erst in diesem Sommer von Kickers Offenbar kam, wird an Drittligist Hansa Rostock verliehen. Eine Kaufoption vereinbarten die beiden Klubs nicht.

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