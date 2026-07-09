Frankfurt verleiht Karada
Eintracht Frankfurt verschafft Ouassim Karada (20) Spielpraxis auf Profiniveau. Der Rechtsverteidiger, der erst in diesem Sommer von Kickers Offenbar kam, wird an Drittligist Hansa Rostock verliehen. Eine Kaufoption vereinbarten die beiden Klubs nicht.
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Viel Erfolg, Ouassim! 🦅🍀— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 9, 2026
Eintracht Frankfurt und der FC Hansa Rostock haben sich auf eine Leihe von Ouassim Karada verständigt. Der vor kurzem von Kickers Offenbach verpflichtete Rechtsverteidiger wird in der kommenden Saison beim Drittligisten spielen. Der Leihtransfer… pic.twitter.com/BbQLdnZExA
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