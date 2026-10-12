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Bundesliga

Werder: Der Plan mit Füllkrug

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Niclas Füllkrug und Karl Hein vor der Fankurve @Maxppp

Werder Bremen möchte Niclas Füllkrug über den Sommer hinaus halten. ‚Sky‘ zufolge ist dabei vor allem die Ligazugehörigkeit von West Ham United entscheidend, da sich mit dieser auch Füllkrugs Gehalt verändert.

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Zur Einordnung: Füllkrug ist von den Hammers ausgeliehen, Werder hat keine Kaufoption. West Ham stieg im Sommer aus der Premier League ab, sodass sich Füllkrugs Gehalt auf zwei Millionen Euro halbierte. So wurde er für Werder finanzierbar. Bei seinem Herzensklub schlug der 33-Jährige voll ein: Nach sechs Pflichtspielen stehen fünf Treffer auf Füllkrugs Konto.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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