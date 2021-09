Hertha: Jovetic fällt aus

Hertha BSC muss in der nächsten Zeit auf Stevan Jovetic verzichten. Wie die Berliner verkünden, fällt der Stürmer mit Wadenproblemen für zwei Wochen aus. Der 31-jährige war jüngst aus dem Lager der Nationalmannschaft Montenegros zur Hertha zurückgekehrt.

Jovetic war im abgelaufenen Transferfenster ablösefrei von der AS Monaco in die Bundeshauptstadt gewechselt. Bereits bei der 0:5-Niederlage gegen den FC Bayern am dritten Spieltag klagte der Stürmer über Wadenprobleme und musste vorzeitig ausgewechselt werden.