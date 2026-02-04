Bayern-Abschied: Heiße Spur bei Goretzka

Schon in der kürzlich abgelaufenen Transferperiode kursierten Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel von Leon Goretzka. Am Ende entschied sich der Mittelfeldspieler für einen Verbleib, im Sommer ist für den Rechtsfuß jedoch definitiv Schluss beim FC Bayern München. Das hat einen weiteren Spitzenklub auf den Plan gerufen.

Wie Christian Falk auf seinem Onlineportal ‚Bayern Insider‘ berichtet, hatte der FC Arsenal noch vor Transferschluss konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Ex-Schalkers signalisiert.

Zwar lehnte Goretzka ab, da er die Saison beim Rekordmeister zu Ende spielen wollte, für den Sommer bestehe aber eine sehr große Chance auf einen Transfer, sollten die Gunners ein Angebot vorlegen. Schließlich sei der 30-Jährige der Ansicht, dass sein Spielstil perfekt auf die Premier League zugeschnitten ist.

Hauptsache Nordlondon?

Damit darf sich jedoch auch Tottenham Hotspur Hoffnungen auf einen Transfer machen. Die Spurs wollten Goretzka im Winter ebenfalls auf die Insel locken, Gerüchten zufolge gab es bereits Kontakt zwischen dem Klub und den Vertretern des Spielers.

Zudem bemühte sich Atlético Madrid um Goretzka, Direktor Profifußball Mateu Alemany weilte in Deutschland und gab laut Medienberichten sogar ein offizielles Angebot ab. Nicht auszuschließen, dass die Colchoneros ihr Interesse im Sommer reaktivieren.

Beim FC Bayern ist Goretzka in den vergangenen Jahren immer mehr in die zweite Reihe gerutscht. Den Ligaprimus verlässt er im Sommer nach acht Jahren und 14 Titeln. Im Sommer stehen ihm einige Türen offen.