Kompany mit einer Überraschung: Die Aufstellungen zu PSG vs. Bayern

Für viele ist das Duell des FC Bayern gegen Paris St. Germain so etwas wie das vorgezogene Finale in der Champions League. Die beiden formstärksten Teams treffen am heutigen Dienstag (21 Uhr) im Parc des Princes aufeinander und können personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. PSG musste lange um Vitinha und Achraf Hakimi zittern, beide wurden aber rechtzeitig fit.

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Bei den Bayern ist die Verletztenliste schon etwas länger, immerhin stehen Tom Bischof, Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro und Lennart Karl nicht zur Verfügung. Von den Unterschiedsspielern der vergangenen Wochen sind aber alle voll im Saft. Trainer Vincent Kompany, der das Spiel gesperrt von der Tribüne aus verfolgen muss, setzt auf die absolute Top-Elf. Etwas überraschend beginnt Alphonso Davies statt Konrad Laimer.

So startet der FC Bayern

So startet Paris St. Germain